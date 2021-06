Pelo menos 111 mortos em confrontos no Iémen nos últimos três dias

Pelo menos 29 membros das forças governamentais e 82 rebeldes Huthi morreram em combates nos últimos três dias na cidade de Marib, norte do Iémen, numa feroz batalha pelo controlo daquela região estratégica, afirmaram este sábado fontes do Governo.

O último bastião do poder no norte devastado pela guerra, Marib tem sido palco de confrontos violentos desde fevereiro, quando os rebeldes, próximos do Irão, lançaram uma ofensiva sobre esta zona rica em petróleo que ainda lhes escapa.

Os combates deixaram 16 membros das forças governamentais e mais de 34 rebeldes mortos entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, que se juntam às baixas dos confrontos de quinta e sexta-feira, nos quais morreram 13 combatentes governamentais e 48 rebeldes Huthis, acrescentaram as mesmas fontes.