Pelo menos 12 mortos e 30 feridos em acidente de viação na Índia

Pelo menos 12 pessoas morreram esta quarta-feira e cerca de 30 ficaram feridas, quando um autocarro com cerca de 45 passageiros colidiu com um camião no estado de Assam, no norte da Índia.

O acidente de viação ocorreu por volta das 05h00 (23h30 de terça-feira em Lisboa) no distrito de Golagaht, em Assam, quando o autocarro colidiu frontalmente com um veículo de mercadorias, disse o superintendente distrital da polícia, Rajen Singh, citado pela agência de notícias indiana PTI.

O gabinete do ministro-chefe de Assam, na rede social X (antigo Twitter), expressou "profunda angústia" e apresentou condolências às famílias das vítimas.