Pelo menos 12 mortos e vários feridos após choque entre comboios no Bangladesh

Pelo menos 12 pessoas morreram e várias ficaram feridas no choque entre um comboio de carga e outro de passageiros no centro do Bangladesh, de acordo com os bombeiros locais.

O acidente ocorreu em Bhairab, no distrito central de Kishoreganj, disse por telefone Mosharraf Hossain, oficial do corpo de bombeiros de Bhairab, à agência de notícias Associated Press (AP).

Hossain declarou que as equipas de resgate e a população local iniciaram o socorro às vítimas e os corpos de pelo menos 12 pessoas foram recuperados.

O número de vítimas pode aumentar, segundo o oficial do corpo de bombeiros.