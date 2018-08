Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos 12 mortos em acidente de autocarro no Equador

Veículo transportava adeptos da equipa do Barcelona Sporting Club, a equipa mais popular daquele país.

11:28

Pelo menos 12 pessoas morreram e 30 ficaram feridas no domingo na sequência de um acidente de autocarro no Equador no qual seguiam adeptos da equipa do Barcelona Sporting Club, a equipa mais popular daquele país.



"O relatório final sobre o acidente aponta para 12 mortos e 30 feridos. Estamos a tomar todas as medidas para trazer de volta rapidamente os corpos", afirmou o presidente do clube equatoriano Barcelona Sporting Club e governador da província de Guayas, José Francisco Cevallos.



Os adeptos viajaram da cidade andina de Cuenca (sul) para Guayaquil (sudoeste), local onde Barcelona Sporting Club disputou um jogo a contar para campeonato nacional de futebol.



Segundo Comissão de Trânsito do Equador, o veículo passou na última inspeção técnica.



Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no Equador, com uma média de sete mortos e cerca de 80 feridos por dia, segundo o observatório cívico Justicia Vial.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="es" dir="ltr">Nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos. Estamos con ustedes. <a href="https://t.co/NCMN03ckP6">pic.twitter.com/NCMN03ckP6</a></p>— BARCELONA S.C. (@barcelonaSC) <a href="https://twitter.com/barcelonaSC/status/1028783703349227520?ref_src=twsrc%5Etfw">August 12, 2018</a></blockquote>

