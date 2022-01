Pelo menos 12 pessoas morreram hoje e 13 ficaram feridas num movimento de pânico, no acesso a um santuário no estado indiano de Caxemira, disseram as autoridades.

"Pelo menos 12 morreram e 13 ficaram feridos", disse um responsável, que pediu o anonimato, à agência de notícias France-Presse.

"O balanço poderá agravar-se pois a estrada que leva ao santuário, situado no topo de uma colina, está apinhada de fiéis, que tentam chegar ao topo, por ocasião das tradicionais orações de Ano Novo", acrescentou.