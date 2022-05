Pelo menos 12 pessoas morreram em quatro ataques bombistas do Daesh no Afeganistão

Pelo menos 12 pessoas morreram esta quarta-feira no Afeganistão em quatro ataques à bomba, três contra miniautocarros em Mazar-i-Sharif e um contra uma mesquita em Cabul, de acordo com as autoridades, tendo sido posteriormente reivindicados pelo Daesh.

Em Mazar-i-Sharif, no norte do país, "as bombas foram colocadas em três miniautocarros em diferentes zonas da cidade", disse à agência de notícias AFP o porta-voz da polícia da província de Balkh, Asif.

Pelo menos 10 pessoas morreram e cerca de 15 ficaram feridas, segundo a polícia e os serviços de saúde.