Pelo menos 125 mortos devido a chuvas torrenciais na Índia

Pelo menos 125 pessoas morreram na Índia em consequência de chuvas torrenciais que assolaram o país e causaram fortes enchentes e deslizamentos de terra, enterrando casas e submergindo ruas, reporta hoje a SkyNews.

Numa altura em que as alterações climáticas afetam várias regiões do globo, o Estado indiano de Maharashtra foi atingido em julho pelas piores chuvas dos últimos 40 anos, com dilúvios que duraram dias.

Quatro deslizamentos de terra na região de Raigad e Ratnagiri provocaram 54 mortes, tendo pelo menos mil pessoas ficando presas em cima de edifícios e veículos devido à enchente.