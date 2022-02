Treze pessoas ficaram feridas, na tarde deste sábado, após a queda de parte do telhado do auditório de um parque de diversões em Madrid. Oito pessoas foram hospitalizadas, segundo o El Español.Durante o incidente, estava a decorrer um evento privado nas instalações, apenas com a participação de adultos.No local estãos Bombeiros da Câmara Municipal de Madrid e a Polícia Munícipal da capital espanhola.Em atualização