Pelo menos 13 mortos e 20 feridos em acidente de autocarro no México

Pelo menos 13 pessoas morreram e 20 ficaram feridas quando um autocarro capotou em Tuxcueca, no estado de Jalisco, no oeste do México, informaram as autoridades.

A Unidade de Proteção Civil do Estado de Jalisco indicou que o autocarro transportava trabalhadores e que, segundo testemunhas, o autocarro teve uma falha no sistema de travagem quando se dirigia para a cidade de Jocotepec, de acordo com um comunicado, divulgado na quarta-feira.

O balanço é provisório, mas o número de vítimas pode aumentar, uma vez que as operações de socorro continuam a decorrer, acrescentou.