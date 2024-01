Pelo menos 13 pessoas morreram e nove mil pessoas estão desalojadas na sequência da chuva registada no estado brasileiro do Rio de Janeiro, anunciaram as autoridades locais, que declararam o estado de emergência em sete cidades.

Um balanço anterior dava conta de 11 mortos e uma mulher desaparecida.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro disse, na terça-feira, que mais de nove mil pessoas desalojadas, das quais 300 perderam tudo.