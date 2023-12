Pelo menos 13 pessoas morreram quando um autocarro se incendiou depois de colidir frontalmente com um camião numa autoestrada no centro da Índia, disse esta quinta-feira a polícia indiana.

Doze passageiros do autocarro morreram no incêndio e o condutor do camião não resistiu ao impacto causado pelo acidente em Guna, no estado de Madhya Pradesh, na noite de quarta-feira, disse o agente da polícia Anoop Bhargava.

Os 16 feridos, com queimaduras ou fraturas, foram transferidas para um hospital, acrescentou o responsável.