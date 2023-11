Pelo menos 13 pessoas morreram esta quinta-feira num incêndio num albergue juvenil ilegal em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, anunciou o departamento de situações de emergência da antiga capital do país.

"De acordo com as informações iniciais, há 13 mortos. As suas identidades estão a ser verificadas", afirmou a administração regional, em comunicado.

Entre as vítimas estavam dois cidadãos russos, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.