Pelo menos 14 feridos em queda de autocarro escolar em rio dos EUA

Um autocarro escolar que transportava 29 estudantes caiu na segunda-feira a um rio na Pensilvânia, um estado dos EUA. Pelo menos treze alunos e o motorista ficaram feridos na sequência da queda.



As autoridades garantem, de acordo com o jornal Independent, que os alunos foram transportados para o hospital e apresentam ferimentos ligeiros.

Pelo menos dois estudantes tiveram de ser retirados do rio com ajuda de cestos, uma vez que, se encontravam presos no local.

A polícia está a investigar o que levou ao acidente, que estão a tentar reconstituir com ajuda de gravações de uma câmara de segurança.





Ainda não foi possível apurar se o motorista estava sob o efeito de drogas ou de álcool enquanto conduzia. O autocarro já foi retirado do rio.