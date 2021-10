Pelo menos 14 militares mortos em ataque com explosivos na capital da Síria

na beira da estrada na capital síria, Damasco, destruiu um autocarro que transportava militares sírios na manhã desta quarta-feira,, avançou a televisão estatal.Foi. A explosão aconteceu quando o autocarro cruzava uma ponte no centro da capital síria, durante o horário de ponta da manhã.na mesma área, de acordo com a Bloomberg., disse o comandante da polícia de Damasco, major-general Hussein Jumaa, à televisão estatal.Até ao momento ainda não foi reivindicada a responsabilidade pelo atentado.Grande parte da Síria é hoje controlada pelas forças do presidente Bashar Assad e o conflito no país que começou em 2011 já deixou mais de 350 mil mortos e quase metade da população deslocada.