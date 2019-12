Pelo menos 14 mortos em acidente com autocarro no Nepal

Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas este domingo de manhã na sequência da queda de um autocarro de uma montanha, no Nepal.



De acordo com o Daily Star, no veículo seguiam 32 passageiros. As autoridades já fizeram saber que o autocarro caiu de "algumas centenas de metros".





Sindhupalchowk

Kalinchowk

Dolakha

O acidente aconteceu numa montanha no distrito deO autocarro iniciou a viagem em, em, e tinha como destino final Kathmandu, capital do Nepal.As causas deste acidente são ainda desconhecidas. No entanto, as autoridades colocam a hipótese de que este acidente pode ter acontecido devido as condições meteorológicas que se faziam sentir.