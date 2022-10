Pelo menos 14 pessoas morreram e 28 ficaram feridas, esta sexta-feira, após uma explosão numa mina de Carvão na província de Bartin, na Turquia.De acordo com o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, 49 pessoas estavam presas no local.As causas do acidente ainda estão por apurar, mas as autoridades acreditam que a explosão pode estar relacionada com um gás inflamável, avançou a Reuters.

A explosão ocorreu por volta das 18h15 (16h15 em Lisboa) num poço da mina de carvão de Amasra.