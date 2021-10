Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas este domingo num ataque no metro de Tóquio, no Japão.O alerta foi dado para um incêndio na composição do metro. As autoridades detiveram um homem armado com uma faca. De acordo com o RT, o suspeito espalhou um líquido na carruagem, incendiando-a de seguida.O alerta foi dado pelas 20h00 locais.As autoridades encontram-se agora a investigar se foi usado ácido clorídrico durante o incidente.Em atualização