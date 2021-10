Pelo menos 15 migrantes mortos em dois naufrágios na costa da Líbia

Pelo menos 15 pessoas morreram afogadas após dois naufrágios ao largo da costa da Líbia, disse esta terça-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), numa nova tragédia das migrações ilegais no Mar Mediterrâneo.

"Morte trágica. Os corpos de 15 pessoas foram recuperados por dois navios que chegaram à base naval de Trípoli esta noite", disse o ACNUR numa mensagem publicada na rede social Twitter na madrugada desta terça-feira.

"Os 177 sobreviventes receberam ajuda, alguns a necessitar de assistência médica urgente do ACNUR e dos seus parceiros", de acordo com a mesma fonte.

