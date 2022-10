O grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) reivindicou esta quarta-feira a responsabilidade pelo ataque a um importante local sagrado xiita na cidade de Shiraz, no sul do Irão, que, segundo a imprensa iraniana, causou pelo menos 15 mortos.

Um combatente do EI abriu fogo contra fiéis no santuário de Shahcheragh, adiantou a agência Amaq, um braço de propaganda do grupo 'jihadista' muçulmano sunita, através da rede social Telegram.

A mesma fonte elevou também o número de mortos para "20 xiitas e dezenas de mais feridos".