Pelo menos 15 mortos devido a despiste de um autocarro na Bulgária

Por Lusa | 19:11

Pelo menos 15 pessoas morreram e um número indeterminado ficaram feridas quando um autocarro que circulava numa estrada montanhosa que une a capital búlgara, Sofia, à localidade de Svoge, se despistou, informou o ministério búlgaro do Interior.

Segundo as primeiras informações oficiais, o condutor do autocarro perdeu o controlo do veículo durante uma tempestade, saiu da estrada, capotou e caiu num precipício.

Cerca de 20 ambulâncias foram enviadas para o lugar do acidente para ajudar a desencarcerar as pessoas que se encontravam no interior do autocarro.