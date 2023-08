Um comboio de passageiros descarrilou no sul do Paquistão, este domingo, provocando a morte de pelo menos 15 pessoas e cerca de 50 ficaram feridas, informou a emissora local Geo, citada pela Reuters. Cerca de 10 carruagens descarrilaram perto de uma cidade na província meridional de Sindh, a cerca de 275 km da maior cidade do país, Karachi.Os acidentes ferroviários são frequentes no Paquistão. Os governos tentam há vários anos obter fundos para melhorar a rede ferroviária.