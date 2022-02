Pelo menos 1.500 mortos durante um ano do golpe de Estado em Myanmar

Pelo menos 1.503 pessoas morreram em Myanmar em resultado da repressão brutal das autoridades birmanesas na sequência do golpe de estado militar que faz esta terça-feira um ano, de acordo com dados de uma ONG birmanesa.

A revolta, que teve lugar a 1 de Fevereiro de 2021, mergulhou o país numa profunda crise política, social e económica, e abriu uma espiral de violência com novas milícias civis.

A Association for the Assistance of Political Prisoners (AAPP) em Myanmar, que está a tentar verificar as mortes e os detidos no país, relatou no final da segunda-feira quatro novas mortes, incluindo dois menores, no estado de Kayah oriental.