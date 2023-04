Pelo menos 16 mortos e nove feridos num incêndio em prédio no Dubai

Um incêndio destrui um prédio num antigo bairro do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo outras nove, disseram este domingo as autoridades.

O incêndio ocorreu no sábado, no bairro de Al Ras, onde se situa o Dubai Spice Market, uma grande atração turística.

No comunicado do Governo, citado na notícia do jornal estatal The National, não se avança uma causa para o incêndio no prédio de cinco andares, mas a Defesa Civil do Dubai "sublinhou a importância de os proprietários e residentes de edifícios residenciais e comerciais cumprirem integralmente os requisitos e diretrizes de segurança e protecção para evitar acidentes e proteger a vida das pessoas".