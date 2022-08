Pelo menos 16 pessoas morreram e outras três foram hospitalizadas na sequência de uma colisão entre um camião e um autocarro na região de Ulyanovsk, na rússia."O condutor do veículo pesado de mercadorias não abrandou e bateu contra um autocarro", avança o Ministério do Interior da região numa declaração.As obras que se verificavam na estrada dificultaram a movimentação dos veículos que se encontravam no local.O Comité de Investigação da Rússia abriu uma investigação criminal, segundo a agência noticiosa TASS.