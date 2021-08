Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas esta quarta-feira ao serem espezinhadas no portão do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, disse um oficial de segurança da NATO.Centenas de afegãos têm tentado abandonar o país após a tomada de poder pelos talibãs. Segundo a mesma fonte, é aconselhado que quem não tenha um passaporte ou um visa não se dirija ao aeroporto.Em atualização