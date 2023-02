Pelo menos 17 migrantes morreram, no domingo, num acidente rodoviário no estado central mexicano de Puebla, informaram na segunda-feira as autoridades.

Todos os mortos eram migrantes, oriundos da Venezuela, da Colômbia e de outros países da América Central.

Quinze dos 45 passageiros morreram no local, e dois num hospital. Cinco foram hospitalizados e encontram-se em estado crítico.