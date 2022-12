Pelo menos 17 mortos em tempestade nos EUA

A tempestade que está a atravessar os Estados Unidos tem causado muitos danos, prejuízos e mortes.O número de mortos relativa ao temporal subiu, esta manhã de sábado, de 13 para 17 e, tudo indica que, com o passar do dia vá subindo, reporta a estação televisiva americana NBC News.Os quatro novos óbitos anunciados foram o resultado de colisões rodoviárias. Não se sabem mais pormenores.Um porta-voz da Patrulha Estatal de Nebraska revelou que já se registaram mais de 600 acidentes relacionados com o mau tempo.Mais de 60% da população norte-americana está sob avisos meteorológicos significativosAs mortes relativas ao estado do tempo foram relatadas no Estado do Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin e Ohio.