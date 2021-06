Pelo menos 18 mortos em confronto entre narcotraficantes no México

Pelo menos 18 pessoas morreram na sexta-feira durante um confronto entre suspeitos de tráfico de droga, numa área remota do estado de Zacatecas, no México, segundo uma porta-voz do governo regional.

O confronto deu-se entre grupos que disputavam o controlo de uma área de Zacatecas que faz fronteira com os estados de Jalisco e Nayarit, disse a porta-voz da Secretaria da Segurança Pública daquele estado, Rocio Aguilar, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), uma das mais poderosas organizações criminosas do país, opera nessa zona.