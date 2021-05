Pelo menos 18 mortos em incêndio em hospital na Índia

Pelo menos 18 pessoas morreram este sábado num incêndio que deflagrou num hospital na cidade de Bharuch, no oeste da Índia, incluindo 16 doentes com covid-19 e duas enfermeiras, de acordo com um novo balanço da polícia.

O balanço inicial dava conta de 15 pacientes mortos, tendo a polícia elevado para 18 o total de pessoas que sucumbiram ao fumo e às chamas, incluindo "16 doentes e duas enfermeiras", disse o agente da polícia Rajendrasinh Chudasama à agência de notícias France-Presse (AFP).

O incêndio começou às primeiras horas da madrugada numa ala de tratamento de doentes de covid-19 do hospital Welfare, em Bharuch, no estado indiano de Gujarat, e já foi declarado extinto.