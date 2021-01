Pelo menos 19 corpos carbonizados foram descobertos no sábado em Miguel Aleman, uma cidade mexicana perto da fronteira com os Estados Unidos, anunciou o Ministério Público do estado de Tamaulipas.

A polícia descobriu numa estrada rural "dois veículos queimados, bem como restos humanos", disse o Ministério Público num comunicado.

De acordo com os elementos iniciais da investigação, "a morte foi causada por ferimentos de bala, depois foram incendiados".