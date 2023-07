Pelo menos 19 detidos durante protestos contra reforma judicial em Israel

Pelo menos 19 pessoas foram presas e cinco ficaram feridas esta segunda-feira em protestos contra a reforma judicial em Israel diante do parlamento em Jerusalém, onde o Governo de Benjamin Netanyahu conseguiu aprovar uma 'peça-chave' de legislação controversa.

As manifestações desta segunda-feira reuniram vários milhares de pessoas em frente ao Knesset (parlamento), numa altura em que o Governo de coligação liderado por Netanyahu avança com uma legislação que anula a "doutrina da razoabilidade", que até agora permitia ao Supremo Tribunal rever e anular as decisões do governo com base no facto de serem razoáveis ou não.

O Parlamento israelita aprovou uma parte essencial da reforma judicial proposta pelo Governo de Netanyahu, apesar dos protestos de vários quadrantes políticos e sociais.