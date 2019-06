Pelo menos 19 feridos após três explosões em fábrica da TNT na Rússia

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas na sequência de três explosões que atingiram uma fábrica da TNT, na cidade de Dzerzhinsk, na Rússia Central.







Há relatos de populares que garantem ter ouvido as explosões em Bogorodsk, uma cidade que se encontra a 15 quilómetros de distância, de acordo com a mesma fonte.



Na causa das explosões pode ter estado o incumprimento de "processos tecnológicos", segundo avançaram as autoridades locais.



Os funcionários foram todos retirados e a fábrica evacuada.