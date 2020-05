Pelo menos 19 marinheiros morreram durante treino com míssil no Irão

Um navio de guerra iraniano atingiu acidentalmente outro navio com um míssil durante um exercício, matando 19 marinheiros e ferindo outros 15, revelou a marinha iraniana esta segunda-feira.



O incidente ocorreu durante um treino no Golfo de Omã, uma hidrovia com ligação ao Estreito de Ormuz, local pelo qual passa um quinto do petróleo mundial.







"O incidente ocorreu no perímetro do porto de Bandar-e Jask, no sul do Irão, no Golfo de Omã, durante exercícios da Marinha Iraniana no domingo à tarde. 19 marinheiros foram mortos e 15 outros ficaram feridos", disse a TV estatal, citando a marinha.



A agência de notícias Fars citou um oficial militar não identificado que negou algumas notícias da comunicação social iraniana, que avançava que o Konarak tinha afundado. O comunicado da Marinha avança que estão a ser realizadas investigações sobre a causa do incidente, informou a agência de notícias estudantil ISNA.



O IRIB disse que o navio Konarak, fabricado na Holanda, comprado antes da revolução islâmica do Irão em 1979, foi inspecionado em 2018 e está equipado com quatro mísseis de cruzeiro. O incidente ocorreu num momento em que as tensões entre o Irão e os Estados Unidos aumentaram. Em 2018, os EUA retiraram-se de um acordo nuclear entre as principais potências e o Irão. A animosidade entre ambos os países intensificou-se desde janeiro deste ano, quando um ataque de drones dos EUA em Bagdad matou o principal comandante militar iraniano Qassem Soleimani. O Irão retaliou em 9 de janeiro ao disparar mísseis contra bases militares dos EUA no Iraque. Mais tarde no mesmo dia, as forças armadas do Irão derrubaram um avião ucraniano, matando todas as 176 pessoas que seguiam a bordo. Os militares reconheceram mais tarde que o episódio foi um erro.