O autocarro fazia a ligação entre Teerão e Gonbad-é Kavous, cidade histórica perto do Turquemenistão. Ao que tudo indica, o transporte público despistou-se na região de Savadkouh, na província de Mazandaran.





Um acidente com um autocarro no Irão provocou esta quarta-feira pelo menos 19 mortos e 24 feridos.Segundo avança a agência de notícias iraniana IRNA, a viatura caiu de uma ravina no norte do Irão, numa zona montanhosa.O acidente ocorreu cerca das 03h00 locais (23h30 em Portugal Continental).Em atualização