Pelo menos 20 pessoas morreram esta quarta-feira na sequência de uma colisão entre um autocarro e um camião no Estado de Veracruz, no México.O autocarro estava a deslocar-se para Tuxtla Gutierrez, no estado sulista de Chiapas, quando o acidente aconteceu."A Proteção Civil informou-nos que 20 pessoas morreram queimadas no local do acidente e outras 31 foram levadas para o hospital", disse German Arena, porta-voz do município de Maltrata.As causas do acidente estão a ser investigadas.