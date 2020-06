Pelo menos 20 mortos em inundações e deslizamentos de terra no sul da China

Pelo menos 20 pessoas morreram e centenas de milhares foram realojadas no sul da China devido a inundações e deslizamentos de terra, informaram esta quinta-feira as autoridades.

As chuvas torrenciais que atingiram o sul do país desde o início do mês destruíram mais de 1.300 casas e forçaram a deslocação de quase 230.000 pessoas, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

Na região autónoma de Guangxi, seis pessoas morreram e uma está desaparecida, detalhou a agência, que cita o Ministério de Gestão de Emergências da China.