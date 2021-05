Pelo menos 21 mortos em intempérie durante corrida de montanha na China

Vinte e uma pessoas morreram devido ao mau tempo no noroeste da China que vitimou participantes de uma corrida de montanha de 100 quilómetros, num novo balanço divulgado pelas autoridades locais este domingo.

O anterior balanço apontava para 20 mortos e um desaparecido.

O mau tempo extremo, com queda de granizo, chuva gelada e vento forte, atingiu a área durante a corrida que estava a ser realizada na reserva natural da Floresta de Pedra do Rio Amarelo, perto da cidade de Baiyin, na província de Gansu, e que contava com 172 participantes.