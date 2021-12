Pelo menos 21 mortos na passagem do tufão Rai pelas Filipinas

Mais de 20 pessoas morreram nas Filipinas, na sequência da passagem do tufão mais forte do ano, disseram este sábado as autoridades, que relataram uma "destruição alarmante" nas ilhas do centro e sul do país.

Mais de 300 mil pessoas foram obrigadas a fugir de casa, desde quinta-feira, à passagem do super tufão Rai, com ventos de 195 quilómetros por hora (km/h), quando tocou terra na ilha turística de Siargao, de acordo com a agência de catástrofes das Filipinas.

Na sexta-feira, a velocidade do vento tinha baixado para 155 km/h, indicou a agência meteorológica filipina.