Pelo menos 22 mortos em naufrágio no noroeste da República Democrática do Congo

Pelo menos 22 pessoas morreram esta quinta-feira no noroeste da República Democrática do Congo devido ao naufrágio de uma embarcação no rio Lulonga, enquanto as autoridades apontam para um total de 145 desaparecidos, disseram fontes locais.

"Era uma coluna de quatro canoas motorizadas que virou com a mercadoria. Havia cabras, sacas de milho, ovelhas e também um grande número de passageiros", disse o jornalista e diretor da rádio local Bomoko, Otis Evoloko, que participou nas operações de resgate, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O incidente ocorreu por volta das 02h00 locais (01h00 em Lisboa) entre as cidades de Wenga e Likwelo, que fazem parte do território de Bolomba e à província do Equador. A coluna de canoas, que havia saído da localidade de Basankusu, dirigia-se para Iranga, na fronteira com a República do Congo (Brazzaville).