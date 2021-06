Pelo menos 23 militares foram mortos em três ataques talibãs com camiões carregados de explosivos no noroeste do Afeganistão, indicou hoje o Governo local.

O primeiro ataque, com um camião carregado de explosivos, ocorreu na noite passada num posto de controlo do exército em Shahrak, na província de Ghor, avançou, em comunicado, o governador Abdul Wadoud Faizada.

Neste ataque, nove membros das forças de segurança foram mortos e outros seis permanecem desaparecidos.