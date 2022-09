Pelo menos 23 mortos e dezenas de desaparecidos após barco afundar no Bangladesh

Pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas depois de um barco cheio de passageiros ter afundado este domingo em Panchagarh, no Bangladesh.Os corpos recuperados até agora incluíam mulheres e crianças, disse Jahurul Islam, governador de Panchagarh, citado pela Reuters. "A operação de salvamento dos desaparecidos está em curso", referiu.Islam disse que não sabia o número exato de pessoas desaparecidas, mas os passageiros resgatados avançaram que mais de 70 pessoas estavam a bordo.Centenas de pessoas morrem todos os anos em acidentes com embarcações no Bangladesh, um país que tem extensas vias navegáveis interiores mas normas de segurança pouco rigorosas.Pelo menos 26 morreram em maio depois de uma lancha sobrelotada ter colidido com um graneleiro carregado de areia e se ter afundado no rio Padma.