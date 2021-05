Pelo menos 25 pessoas morreram hoje na colisão entre dois barcos no rio Padma, no centro do Bangladesh, anunciou a polícia.

"Socorremos cinco pessoas e recuperámos 25 corpos", declarou o chefe da polícia local, Miraz Hossain.

A colisão ocorreu entre uma embarcação que transportava pelo menos 30 passageiros e uma barcaça carregada com areia, no Padma, perto da localidade de Shibchar.