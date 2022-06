Pelo menos 25 mortos em incêndio no Bangladesh

Pelo menos 25 pessoas morreram num incêndio, ainda em curso, num depósito de contentores em Sitakunda, no sudeste do Bangladesh, indicou este domingo um responsável sanitário, num novo balanço.

"Temos 25 mortos no incêndio, incluindo cinco bombeiro. O número deverá aumentar pois as chamas ainda não foram totalmente dominadas", declarou Hasan Shahriar.

O balanço anterior dava conta de dez mortos e cerca de 170 feridos no incêndio, que deflagrou depois de uma explosão no depósito de contentores, situado a cerca de 40 quilómetros do grande porto de Chittagong, pelas 21h30 de sábado (16:30 em Lisboa), tinha indicado o chefe dos bombeiros de Chittagong, Anisur Rahman.