Pelo menos 25 pessoas morreram nas inundações que atingiram o estado do Kentucky, nos EUA.O número foi divulgado pelo governador do Kentucky, Andy Beshear, que adiantou ainda que espera que o número venha a aumentar. Entre as vítimas mortais estão pelo menos seis crianças, incluindo uma com apenas um ano de idade.De acordo com a BBC, centenas de de casas e empresas foram inundadas. Centenas de pessoas foram resgatadas de barco ou helicópetero.