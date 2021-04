Pelo menos 26 mortos em naufrágio de 'ferry' no Bangladesh

Pelo menos 26 pessoas morreram no domingo após o naufrágio de um 'ferry' no rio Shitalakhsya, próximo da capital do Bangladesh, anunciaram as autoridades de resgate locais, esta segunda-feira.

Cinco corpos foram resgatados no domingo e, esta segunda-feira, os demais corpos foram encontrados dentro do 'ferry', segundo as autoridades de resgate.

O barco Sabit Al Hasan naufragou no final da tarde de domingo após colidir com um navio cargueiro, no rio Shitalakhsya, após deixar Narayanganj, a 20 quilómetros da capital Daca, com destino ao distrito vizinho de Munshiganj.