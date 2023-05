Pelo menos 26 pessoas morreram no domingo, numa colisão entre um pesado de mercadorias e um miniautocarro no estado de Tamaulipas, no nordeste do México.

Fontes oficiais do governo, citadas pelo jornal mexicano Informador, indicaram que as equipas de resgate encontraram 26 corpos, numa contagem que ainda é preliminar devido ao estado dos restos mortais.

Isto porque a colisão provocou um incêndio que destruiu por completo ambos os veículos.