Pelo menos 27 crianças mortas após incêndio em escola na Libéria

Pelo menos 27 crianças morreram num incêndio que deflagrou num colégio interno, nos subúrbios da capital da Libéria, Monróvia, avança a agência de notícias Reuters.



O fogo terá começado durante a madrugada na mesquita ao lado da escola, enquanto as crianças dormiam. De acordo com a estação de televisão BBC, as causas do incêndio estão a ser investigadas, mas as autoridades desconfiam que tenha tratado de uma falha técnica.

Segundo a AFP, as vítimas tinham entre dez de 20 anos. O Presidente da Libéria, George Weah já enviou as condolências às famílias das vítimas. Numa publicação feita através da rede social Twitter, o presidente escreveu: "É uma altura complicada para as famílias das vítimas e toda a Libéria. As mais profundas condolências aos enlutados", pode ler-se.





My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved