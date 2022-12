Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas no sábado após o colapso parcial das bancadas de um pavilhão durante um jogo de basquetebol nos arredores do Cairo, no Egito, anunciaram as autoridades.

O Ministério da Saúde do país informou que a maioria dos feridos não são graves, de acordo com o jornal diário egípcio Al Ahram.

O incidente, que ocorreu no pavilhão polidesportivo Hassan Mostafa, na localidade Seis de Outubro, levou ao cancelamento do jogo entre o Al Ahly e Ittihad Alexandria.