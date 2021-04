Pelo menos 27 mortos em explosão de tanque de oxigénio que incendiou hospital no Iraque

Uma explosão de um tanque de oxigénio provocou um incêndio num hospital em Baghdad, no Iraque. Pelo menos 27 pessoas morreram e 46 ficaram feridas.O hospital onde ocorreu a tragédia estava equipado para tratar de doentes infetados com Covid-19, avançaram fontes de três hospitais próximos, segundo relata a agência Reuters.O incêndio já se encontra dominado.

Oxygen tank explodes and causes fire at COVID-19 hospital in Baghdad, killing at least 23 people pic.twitter.com/IZKLj60S2J