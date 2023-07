Pelo menos 29 mortos e 19 feridos em acidente com autocarro no sul do México

Pelo menos 29 pessoas morreram e 19 ficaram feridas quando o autocarro em que seguiam caiu, na quarta-feira, numa ravina no sul do México, numa zona montanhosa do estado de Oaxaca, disseram as autoridades.

"Os números que temos, 12 horas após o início das operações de resgate, são de 29 mortos e 19 feridos", disse o procurador estatal Bernardo Rodriguez Alamilla, por telefone.

O autocarro, de uma empresa de transportes local, tinha partido na noite anterior da Cidade do México, com destino à aldeia de Santiago de Yosondua.